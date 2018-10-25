İzmir’de PKK/KCK’nın oyunu operasyonla bozuldu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün sokak eylemlerini aktif hale getirmek için propaganda yapan şahısların yakalanması için arama yakalama kararı verdi.
EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 9 KİŞİ YAKALANDI
Örgüt tabanını diri tutmak için sosyal medyadan yönlendirme yapan ve sokak olaylarını aktif hale getirmek istediği iddia edilen 9 şahsın yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) operasyonun düğmesine bastı.
Eş zamanlı baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 40 adet 9 milimetre tabancaya ait dolu fişek, terör örgütüne sözde bayrak ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin TEM şubesindeki işlemleri devam ediyor.