taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonla 51 kişi yakalanırken olası bir saldırı da engellenmiş oldu.

DHA | 19.12.2017 - 14:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti.

Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi.

PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı


51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise aramalarda çok sayıda örgütsel doküman dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınanların arasında PKK'nı dağ kadrosuyla doğduran bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi.

PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı


OPERASYONLA SALDIRI ÖNLENDİ

Bu arada gözaltına alınanlardan PKK'nın kadın bombacısı N.E'nin 2005 yılında Bayraklı'da 5 kilo plastik patlayıcıyla yakalandığı belirtildi. Babası ile kardeşinin de terör örgütüne eleman kazandırmaktan daha önce tutuklandığı belirlendi.

PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı

ABİSİ DE BOMBALI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

N.E.'nin 2003 yılında nevruzda, yasa dışı faaliyette bulunduğu için yine tutuklandığı saptandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Ş. Sürme'nin 3 ağabeyinin de yine 2008 yılında bir askerin şehit olduğu bir albayında yaralandığı bombalı saldırıları gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ş. Sürme'nin, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı da ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

419
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

207
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

237
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

65
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM