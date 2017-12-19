PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti.

Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi.





51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise aramalarda çok sayıda örgütsel doküman dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınanların arasında PKK'nı dağ kadrosuyla doğduran bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi.





OPERASYONLA SALDIRI ÖNLENDİ

Bu arada gözaltına alınanlardan PKK'nın kadın bombacısı N.E'nin 2005 yılında Bayraklı'da 5 kilo plastik patlayıcıyla yakalandığı belirtildi. Babası ile kardeşinin de terör örgütüne eleman kazandırmaktan daha önce tutuklandığı belirlendi.

ABİSİ DE BOMBALI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

N.E.'nin 2003 yılında nevruzda, yasa dışı faaliyette bulunduğu için yine tutuklandığı saptandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Ş. Sürme'nin 3 ağabeyinin de yine 2008 yılında bir askerin şehit olduğu bir albayında yaralandığı bombalı saldırıları gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ş. Sürme'nin, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı da ifade edildi.