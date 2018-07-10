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İzmir'de plaj kütüphanesi

Urla İlçe Halk Kütüphanesi'nin personelince oluşturulan kütüphane, Kum Denizi Plajı'na gelenler tarafından beğenildi.

DHA | 10.07.2018 - 14:46..
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İzmir'in Urla İlçesi Halk Kütüphanesi çalışanları, yaz aylarında kütüphanedeki okurların azalması üzerine, kitap okuma refleksinin körelmemesi için dikkat çeken bir proje geliştirdi.

Kitapseverlere iyi hizmet sunmak amacıyla farklı ülkerdeki uygulamaları araştıran çalışanlar, plaja kütüphane kurma kararı aldı. Dünyada 4 ülkede uygulanan modeli, Urla'da hayata geçiren kütüphane personeli, örnek çalışmaya da imza atmış oldu.

İzmir'de plaj kütüphanesi

7 GÜN HİZMET VERİYOR

Türkiye'de benzeri bulunmayan kütüphanede, haftanın 7 günü hizmet verilecek. Kütüphane personelinden Hüseyin Tosun, hem hafta içi hem de hafta sonu kütüphaneyi açık tutacaklarını ve kendisinin de sürekli görev yapacağını söyledi.

Kum Denizi Plajı'nda kurulan kütüphanede, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi'nin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteği bulunuyor.

İzmir'de plaj kütüphanesi

KİTAPLAR BAĞIŞLANDI

Kütüphanede romanlar, yerli- yabancı çeşitli kitaplar, çocuk kitapları, dergiler ve gazeteler yer aldı. 2 bine yakın kitap, bağışçılar tarafından kütüphaneye verildi. Plaj kütüphanesinden yararlanmak isteyenler, üye olabiliyor.

Üye olmayanlar da kimlik numaralarıyla iletişim bilgilerini bırakarak, kitap alabiliyor. Plajda kitap okumak isteyen herkes, kütüphaneden ücretsiz faydalanabiliyor.

İzmir'de plaj kütüphanesi

40 ÜYESİ VAR

Hüseyin Tosun, "Şu ana kadar 40 kişi kütüphaneye üye oldu. Burada 1 kişiye 15 günlüğüne 3'er kitap verebiliyoruz. Plajda kitap okumak isteyenler de bu hizmetten faydalanabiliyor." dedi.

İzmir'de plaj kütüphanesi

PAHALI DİYE ALAMADIĞI KİTABI BURADA BULDU

Yüzmek için plaja gelen ve kütüphanenin açıldığını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Kitapseverler, kütüphane kurulmasının güzel düşünce olduğunu söyledi.

Bir kitapsever ise piyasada pahalı olduğu için alamadığı kitabı plaj kütüphanesinde bulduğunu dile getirdi. Kitapseverler, denize girdikten sonra kumsala gelip, kitap okumanın kendilerine büyük zevk verdiğini belirtti.

İzmir'de plaj kütüphanesi

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