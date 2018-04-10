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İzmir'de planktonlar su yüzeyinde toplandı

Urla'da mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı olan planktonların çoğalması nedeniyle deniz yüzeyi turuncu renge bezendi.

İHA | 10.04.2018 - 16:41..
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İzmir'in Urla ilçesinde turuncu renge bezenen deniz kıyısı, ilçedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet eden vatandaşları rahatlatan açıklama ise uzmanlardan geldi.

İzmir'de planktonlar su yüzeyinde toplandı

SAHİL ŞERİDİ TURUNCUYA BOYANDI

Deniz kıyısındaki turuncu rengin sırrının, denizde bulunan ve mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı plankton olduğu anlaşıldı.

Planktonların suda çoğalması esnasında denizde rengin yer yer turuncu renge büründüğünü açıklayan uzmanlar, yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Urla sahilinde turuncu renge dönüşen deniz kıyısı VİDEO


Plankton nedir

İzmir'de planktonlar su yüzeyinde toplandı


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