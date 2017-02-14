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İzmir'de polisi şehit eden sürücü yakalandı

İzmir-Çanakkale karayolu'nda denetim yapan polise çarpıp, kaçan şahıs gözaltına alındı.

14.02.2017 - 15:37
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Evli ve 2 çocuk babası trafik polisi Nedim Öner’e (43) saat 02.00 sıralarında ’dur’ ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarpmış, ağır yaralanan Öner ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda şehit düşmüştü.

ÇARPTIĞI POLİS ŞEHİT OLDU

Öner’e çarpan sürücü ise kazanın ardından aracıyla kaçmıştı. Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Aracı kent merkezinde terk edilmiş halde bulan ekipler, kaçan sürücüyü ise Bergama merkezde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın Konya doğumlu Aytekin U. (42) olduğu belirlendi.

Şehit Öner’in cenazesinin kaymakamlık önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Balıkesir’in Havran ilçesine gönderileceği belirtildi.

İzmir'de polisi şehit eden sürücü yakalandı

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