İzmir'de polisi şehit eden sürücü yakalandı

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de en fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye'de konutun en çok satıldığı ilçeler belirlendi

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Simidin 5 liraya satılmasına isyan etti

Havalimanında simidin 5 liradan satılmasına isyan eden Karadenizli adam "Böyle rezalet olur mu?" diyerek simit almaktan vazgeçti.