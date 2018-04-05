İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

Ulaşım projelerinin hayata geçtiği şehirlerde ve ilçelerde gayrimenkul fiyatları da doğru orantıda artış gösteriyor.

GAYRİMENKUL FİYATLARI ARTTI

İzmir'de yapılan bir araştırmaysa bunun doğruluğunu bir kez daha ortaya koydu. Araştırmada İzmir'de raylı hatlarının geçtiği bölgelerde fiyatların da arttığı belirlendi.

Fahrettin Altay ile Halkapınar aktarma merkezleri arasındaki konutların metrekare satış fiyatı 4 bin 971 lirayken, kiralık konutların metrekare fiyatları ise 20.80 lira oldu. Mithatpaşa Lisesi Karataş bölgesinde metrekare satış fiyatları 2 bin 261 lira, kiralık dairelerde metrekare ortalama kira fiyatı 10.90 olarak açıklandı.

VALİKONAĞI TRAMVAY DURAĞI SON 5 YILIN ZİRVESİNDE

İzmir'de son 5 yılda yüzde 76.4'lük oranla en fazla konut kira artışının gerçekleştiği yer Valikonağı Tramvay Durağı oldu. Son 1 yıl dikkate alındığında konut kiralarının en fazla arttığı bölge yüzde 17.5 ile Küçükyalı Tramvay Durağı bölgesi oldu.

KONUT YATIRIMI GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ DE BELİRLENDİ

Karşıyaka tramvay hattında konut yatırımı geri dönüş süresi de incelendi. Buna göre; en avantajlı bölge 17.6 yıllık ortalama geri dönüş süresiyle Ataşehir olurken, en düşük avantaj sunan 23 yıllık süreyle Yunuslar ve Çevreyolu Tramvay Durağı oldu. Ancak İzmir'de son zamanlarda raylı hatlarda kaos yaşanıyor. Buna rağmen bölgelerde gayrimenkul fiyatlarının da artması oldukça dikkat çekiyor.