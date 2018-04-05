taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.886
USD
4,0341
EURO
4,9525
ALTIN
172,43
PETR
68,8800

İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

İzmir'de Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarının geçtiği yerlerde emlak fiyatları tavan yaptı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 16:24..
  1. Haberler
  2. Emlak
İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

Ulaşım projelerinin hayata geçtiği şehirlerde ve ilçelerde gayrimenkul fiyatları da doğru orantıda artış gösteriyor.

İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

GAYRİMENKUL FİYATLARI ARTTI

İzmir'de yapılan bir araştırmaysa bunun doğruluğunu bir kez daha ortaya koydu. Araştırmada İzmir'de raylı hatlarının geçtiği bölgelerde fiyatların da arttığı belirlendi.

Fahrettin Altay ile Halkapınar aktarma merkezleri arasındaki konutların metrekare satış fiyatı 4 bin 971 lirayken, kiralık konutların metrekare fiyatları ise 20.80 lira oldu. Mithatpaşa Lisesi Karataş bölgesinde metrekare satış fiyatları 2 bin 261 lira, kiralık dairelerde metrekare ortalama kira fiyatı 10.90 olarak açıklandı.

İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

VALİKONAĞI TRAMVAY DURAĞI SON 5 YILIN ZİRVESİNDE

İzmir'de son 5 yılda yüzde 76.4'lük oranla en fazla konut kira artışının gerçekleştiği yer Valikonağı Tramvay Durağı oldu. Son 1 yıl dikkate alındığında konut kiralarının en fazla arttığı bölge yüzde 17.5 ile Küçükyalı Tramvay Durağı bölgesi oldu.

KONUT YATIRIMI GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ DE BELİRLENDİ

Karşıyaka tramvay hattında konut yatırımı geri dönüş süresi de incelendi. Buna göre; en avantajlı bölge 17.6 yıllık ortalama geri dönüş süresiyle Ataşehir olurken, en düşük avantaj sunan 23 yıllık süreyle Yunuslar ve Çevreyolu Tramvay Durağı oldu. Ancak İzmir'de son zamanlarda raylı hatlarda kaos yaşanıyor. Buna rağmen bölgelerde gayrimenkul fiyatlarının da artması oldukça dikkat çekiyor.

İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'ın Florya arsası için 9 firma talip oldu
Galatasaray'ın Florya arazisi için bugün ihale düzenlendi. Arsaya 9 firma büyük ilgi gösterdi.
Ev dekorasyonunda duvar renklerinin önemi
Ev dekorasyonunda kullanacağınız duvar renkleri evinizin havasını değiştirecek...
Türkiye'de son 10 yılda 9,4 milyon konut satıldı
Türkiye genelinde 2008- 2017 yılları arasında 9 milyon 361 bin konut satışı gerçekleşti.
15 yılda 7 milyon konut yenilenmeli
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin, "Önümüzdeki 15 yılda 7,5 milyon konutu yenilememiz gerekiyor. Şu anda yıllık 100-120 bin konutu yeniliyoruz ancak bu sayıyı 500 bine çıkarmalıyız." diye konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

270
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

132
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

145
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

65
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

260
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

77
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM