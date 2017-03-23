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İzmir'de referandum gerginliği

Karşıyaka'da referandum çalışması yapan AK Partili kadınlarla mahalle sakinleri arasındaki tartışmada, bir evden saksı atıldı.

23.03.2017 - 09:02
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Akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi 1811 sokakta meydana gelen olayda, referandum çalışması yapan AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları üyeleri, broşür dağıtmak için minibüsle girdikleri sokakta müzik sesinin yüksek olması iddiasıyla mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

İzmir'de referandum gerginliği

OTOBÜSE SAKSI FIRLATTI

Tartışma sürerken sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında oturan 53 yaşındaki Ayşe Gül Gürçen, annesinin hasta olduğunu söyleyerek evinin balkonundan parti minibüsüne saksı fırlattı. Olayda herhangi bi yaralanma olmazken, parti minibüsünde ufak çaplı maddi hasar oluştu.

İzmir'de referandum gerginliği

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tartışmayı yatıştırdıktan sonra tarafları Bostanlı Polis Merkezi'ne götürdü. Kendisine hakaret edildiğini söyleyen Ayşe Gül Gürçen, sokakta hasta vatandaşların bulunduğunu ve seçim aracının müzik sesinin yüksek olmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti. Burada ifadeleri alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra serbest bırakıldı.

İzmir'de referandum gerginliği

İzmir'de referandum gerginliği

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