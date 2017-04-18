taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,7095
EURO
3,9489
ALTIN
152,96
PETR
55,3800

İzmir'de referandum protestosuna 19 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde, referandum sonuçlarını protesto eden gruba polis müdahale etti ve 19 kişi gözaltına alındı.

18.04.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

izmi

Dün akşam saatlerinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Küçükpark'ta toplanan bir grup, tencere tavan çalarak ve slogan atarak anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını protesto etmeye başladı.

POLİS DAĞILIN UYARISI YAPTI

Polis gösterinin izinsiz olduğu belirterek dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıya rağmen protestocu grup slogan atmayı sürdürdü. Çevik kuvvet ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA ile su sıkarak müdahale etti.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahale üzerine sokak aralarına kaçışan protestoculardan 19'u gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı yerde pazar gecesi, yine referandum sonuçlarını protesto etmek için yapılan gösteriye de polis müdahale etmiş, 4 kişiyi gözaltına almıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

102
United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

37
Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

23
Le Pen'e miting sırasında protestolar

Le Pen'e miting sırasında protestolar

3
Mersin'de 3 saniyede hırsızlık kamerada

Mersin'de 3 saniyede hırsızlık kamerada

7
Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

21
35 bin kişinin kredi kartıyla 75 milyon lira çaldılar

35 bin kişinin kredi kartıyla 75 milyon lira çaldılar

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM