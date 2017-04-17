İzmir'de referandum protestosuna TOMA'lı müdahale

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Turgut Özal'ın vefatının 24. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti

Türkiye'de yapılan referandum sonrasında, ellerinde Türk bayrakları ile Belçika'da yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarak kutlama yaptı.

Beşiktaş yönetimi İspanyol yıldız Mata'yı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Altının gram fiyatı, 154,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, “Türkiye halkının çoğunluğunun kabul ettiği her şeye saygı duyarız” diye konuştu.

1 Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı FOX TV'de canlı yayına bağlanan Meral Akşener, 'hayır' oyları yüzde 52 açıklaması yaptı.

2 Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik Anayasa değikliği milletin onayını aldı. Partili cumhurbaşkanlığı başlıyor, askeri yargı kalkıyor, HSYK yeniden yapılandırılıyor.

3 Hollanda'da referandum kutlaması Hollanda’daki Türk vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından kutlama yaptı

4 CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler 8. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu istifa etmeye gönüllü değil ancak koltuğuna oturmaya aday isimler sırada bekliyor.

5 Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları Referandumda yüzde 51,4 ile 'evet' oyunun çıkmasının ardından dünyanın pek çok ülkesinin lideri Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

6 Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları Atatürk Havalimanı'nda kullanılan 32 bin 45 oy sayıldı. Evet ve hayır arasında 25 oyluk bir fark ortaya çıktı.