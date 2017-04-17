İzmir'de referandum protestosuna TOMA'lı müdahale

Kentte üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Bornova'da gece yarısından sonra Küçükpark'ta toplanan kalabalık grup, tencere ve tava çalarak referandum sonuçlarını protesto etmeye başladı.
TENCERE TAVA ÇALDILAR, POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polis gösterinin izinsiz olduğu söyleyerek, 'dağılın' uyarısında bulundu, ancak protestocu grup sloganlar atarak tencere tava çalmayı sürdürdü. Çevik Kuvvet ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sokak aralarına kaçışan protestoculardan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.