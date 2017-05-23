İzmir'de rögara düşen kız öğrenci yaralandı

Geçen cumartesi günü Anadolu Caddesi'nde Çiğli Belediyesinin karşısındaki kaldırımda yürüyen lise öğrencisi İ.B. (17), üzeri mukavvayla kapatılan yaklaşık iki metrelik rögara düştü.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

İ.B. çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla, sıkıştığı yerden çıkarıldı.Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.B'nin ayağında doku zedelenmesi oluştuğu belirlendi.

Hastaneden 3 gün rapor verilen İ.B'nin, 3 hafta koltuk değneği kullanmak zorunda olduğu belirtildi.

"UYARICI LEVHA YOKTU"

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan İ.B, yaptığı açıklamada; üzeri mukavvayla örtülü rögarın etrafında herhangi bir uyarıcı levhanın bulunmadığını, bu yüzden fark etmediğini söyledi.

"AYAĞIMIN ACIYLA ÇUKURA GİRDİĞİNİ HİSSETTİM"

Yürürken birdenbire boşluğa düştüğünü belirten İ.B. yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Kaldırımda sakin şekilde yürüyordum. Hatta yere baka baka yürüyordum. Üst geçide yaklaştığımda bir ayağımın acıyla çukura girdiğini hissettim. Bir yardımsever beni oradan çıkardı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürüldüm. Rögar çukuru kartonla kapatılmış. Oranın çukur, rögar olduğunu nereden bilebilirdim ki?"

EN AZ 3 HAFTA DEĞNEKLE GEZECEK

İ.B. yoğun bir sınav dönemine girdiklerini, yaşadığı bu kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirerek, ayağının tamamen iyileşmesi için en az 3 hafta koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığını ifade etti.

"2 HAFTADIR AÇIK BEKLİYORMUŞ"

İ.B'nin annesi Yeliz Ünal, kızının başına gelen üzücü olayın başka birinin de başına gelmemesi için sorumlular hakkında yasal süreç başlattıklarını kaydetti. Üzeri mukavvayla örtülen rögarın belediyenin karşısındaki kaldırımda olduğunu söyleyen Ünal, şunları aktardı:

"Benim araştırmama göre, o rögar kapağı açık vaziyette 2 haftadır bekliyormuş. Kızımdan önce de oraya düşenlerin olduğunu söylediler. Belediye hizmet binasının karşısında böyle bir olayın meydana gelmesi durumu daha da acı hale getiriyor.

"YASAL HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Çok işlek bir caddedeki rögarın açık olduğunu kimse neden görmez, neden burası kapatılmaz da üzeri kartonla örtülür? Orada daha ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan kazalar olduğunda bunun vebali kimedir?

Belediyeler havai fişek patlatmakla vatandaşa hizmet etmiş olmuyor. Eğitim ve öğretiminin devam ettiği dönemde kızım mağdur oldu. Bütün yasal haklarımızı arayacağız."

"SORUMLU KİM"

Ailenin avukatı Gönenç Uygun da, toplanma aşamasında olan delillerle birlikte tüm sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını belirterek, "Kazanın meydana gelmesinde Çiğli Belediyesi mi, İzmir Büyükşehir Belediyesi mi sorumlu? Sorumlu kim? Bunu belirledikten sonra tüm ilgililer hakkında gerekli şikayetleri yaparak, savcılık kanalıyla soruşturma başlatılmasını sağlayacağız." dedi.

Öte yandan, çevredeki bazı esnaflar da olay sonrası durumu Çiğli Belediyesine bildirdiklerini ancak 2 gündür ilgilenenin olmadığını belirterek, tepki gösterdi.