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İzmir'de rüşvet alan savcı tutuklandı

İzmir’de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı ileri sürülen savcı ile 4 şüpheli tutuklandı.

İHA | 30.01.2018 - 07:30..
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izmir

3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan Y.Y., A.A’nın aracılığı ile Cumhuriyet Savcısı Z.K.’dan yakalama kararının kaldırılması konusunda yardım istedi.

Olayın belirlenmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcı Z.K. ile şüphelileri teknik takibe aldı.

ARACINDAN ÇIKAN PARA...

Yapılan takip sonucunda savcı Z.K. ile Y.Y. ve A.A’nın Gaziemir-Balçova çevreyolunda bir araya geldiklerini belirleyen ekipler, operasyon yaptı. Soruşturmayı yürüten savcı nezaretinde Z.K.’nın aracında yapılan aramada 10 bin lira ele geçirildi.

3 YAKALAMA KARARINI KALDIRDI

3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı ileri sürülen savcı Z.K. ve 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

25 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

Şüphelilerin emniyetteki ifadesine göre olaya aracılık ettiği belirlenen F.K. ve A.B. de yakalandı.

Y.Y’nin 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararının kaldırılmasıyla ilgili aracıların vasıtasıyla savcı Z.K. ile 25 bin liraya anlaştığı ve ilk taksit olarak 10 bin lira verdiği ileri sürüldü.

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