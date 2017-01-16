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İzmir'de sağanak yağış

İzmir'de saat 24.00'te başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

16.01.2017 - 06:55
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İzmir'de sağanak yağış

Kent genelinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı ve bazı vatandaşlar da yollarda kaldı.

İtfaiye ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı cadde ve sokaklarda yaşanan su baskınlarına müdahale etti.

İzmir'de sağanak yağış

"DAHA YENİ YAPILAN BU YOL BİLE SU DOLDU"

Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü Alp Kan gazetecilere yaptığı açıklamada, "İzmir'imizin düştüğü durum ortada. Daha yeni yapılan bu yol yine su ile doldu. Altyapı eksikliğimi başka bir şey mi anlamadım." dedi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sağanağın gün içeresinde de devam etmesi bekleniyor.

İzmir'de sağanak yağış

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