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İzmir'de sağanak yağış

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün dün yayınladığı uyarıyla duyurduğu yağışlar dün akşamdan itibaren İzmir'i etkisi altına aldı.

08.03.2017 - 17:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan, 07 Mart Salı saat 06.00 ile 08 Mart Çarşamba 06.00 arasında yapılan ölçümlere göre, İzmir’in bazı ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarı kilogram cinsinden şöyle gerçekleşti:

Seferihisar 66, Urla 54, Foça 51, Güzelbahçe 42, Çeşme 37, Karabağlar 30, Dikili 27, Narlıdere 24, Torbalı, 22, Aliağa-Konak-Karaburun 21, Bayındır-Aliağa 20, Menderes 19.

ULAŞIM DA ZAMAN ZAMAN OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aşırı yağışın etkilediği İzmir’de ulaşım da zaman zaman olumsuz etkilendi. Yolların bazı kesimlerinde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarısını değerlendiren vatandaşlar yağmura karşı şemsiyeyle önlem aldı.

İzmir'de sağanak yağış

SEL BASKINI VE FIRTINAYA KARŞI UYARI

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü resmi sitesinde dün yayınladığı aşırı yağış uyarısının yanı sıra vatandaşlar sel baskını ve fırtınaya karşı da uyarıldı. Güney Ege’de etkili olacak fırtınanın ve Ege Bölgesi’nin tamamını etkileyen aşırı yağışların Cuma günü itibariyle şiddetini azaltarak devam etmesi bekleniyor.

İzmir'de sağanak yağış

İzmir'de sağanak yağış

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