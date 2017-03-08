İzmir'de sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan, 07 Mart Salı saat 06.00 ile 08 Mart Çarşamba 06.00 arasında yapılan ölçümlere göre, İzmir’in bazı ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarı kilogram cinsinden şöyle gerçekleşti:

Seferihisar 66, Urla 54, Foça 51, Güzelbahçe 42, Çeşme 37, Karabağlar 30, Dikili 27, Narlıdere 24, Torbalı, 22, Aliağa-Konak-Karaburun 21, Bayındır-Aliağa 20, Menderes 19.

ULAŞIM DA ZAMAN ZAMAN OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aşırı yağışın etkilediği İzmir’de ulaşım da zaman zaman olumsuz etkilendi. Yolların bazı kesimlerinde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarısını değerlendiren vatandaşlar yağmura karşı şemsiyeyle önlem aldı.

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