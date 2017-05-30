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İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Araçların sel sularında sürüklendiği anlar görüntülendi.

30.05.2017 - 10:50
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İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

7 ARAÇ ÜST ÜSTE BİNDİ

Konak ilçesine bağlı Gültepe'de yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonra üst üste bindi. Sel sularının metreleri bulduğu görüldü.

Araçların sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, bazı vatandaşların da yaşananları bir kıraathanenin içerisinde dehşete kapılarak izlediği görüldü.

İzmir'deki sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı FOTO GALERİ

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi VİDEO

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

ALT GEÇİT KAPANDI

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını çıkararak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kemer Alt Geçidi'nde biriken sular nedeniyle geçit trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alt geçitte mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtardı.

Minibüsüyle Kemer Alt Geçidi'nde mahsur kalan Ahmet Kıyak, "Bir anda bastırdı, burası su doldu yavaş yavaş geçerken, motor su aldı, halimizi görüyorsunuz perişan olduk." ifadelerini kullandı.

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

ARAÇLAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Konak'taki Cengiz Topel Mahallesi'nde sağanağın etkisiyle yağmur sularının taşıdığı kumlar caddeye doldu. Çok sayıda araç toprağa gömüldü. Vatandaşlar araç içinde mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştı.

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

3 KADIN BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Konak ilçesine bağlı Boğaziçi semtinde de bazı evleri su bastı, vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Levent Caddesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarı sel suları nedeniyle yıkıldı. Evde bulunan 3 kadın boğulmak üzere iken yakınları tarafından son anda kurtarıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadınların tedavileri sürüyor.

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi
(Hisarcamii Kemeraltı girişi)

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

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