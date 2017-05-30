İzmir'de sağanak yağışın yol açtığı sel araçları sürükledi

7 ARAÇ ÜST ÜSTE BİNDİ

Konak ilçesine bağlı Gültepe'de yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonra üst üste bindi. Sel sularının metreleri bulduğu görüldü.

Araçların sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, bazı vatandaşların da yaşananları bir kıraathanenin içerisinde dehşete kapılarak izlediği görüldü.

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ALT GEÇİT KAPANDI

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını çıkararak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kemer Alt Geçidi'nde biriken sular nedeniyle geçit trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alt geçitte mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtardı.

Minibüsüyle Kemer Alt Geçidi'nde mahsur kalan Ahmet Kıyak, "Bir anda bastırdı, burası su doldu yavaş yavaş geçerken, motor su aldı, halimizi görüyorsunuz perişan olduk." ifadelerini kullandı.



ARAÇLAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Konak'taki Cengiz Topel Mahallesi'nde sağanağın etkisiyle yağmur sularının taşıdığı kumlar caddeye doldu. Çok sayıda araç toprağa gömüldü. Vatandaşlar araç içinde mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştı.

3 KADIN BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Konak ilçesine bağlı Boğaziçi semtinde de bazı evleri su bastı, vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Levent Caddesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarı sel suları nedeniyle yıkıldı. Evde bulunan 3 kadın boğulmak üzere iken yakınları tarafından son anda kurtarıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadınların tedavileri sürüyor.



(Hisarcamii Kemeraltı girişi)