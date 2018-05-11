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İzmir'de sağanak yağmur etkili oldu

İzmir genelinde etkili olan yağmur yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

DHA | 11.05.2018 - 18:29..
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İzmir'de öğleden sonra gök gürültüsünün ardından başlayan sağanakla birlikte Konak Meydanı'ndaki alt geçit yağmur suyuyla doldu.

İŞ YERLERİNDE SU BASKINI YAŞANDI

Bölgede trafik kısa bir süre dururken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerindeki iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bayraklı ilçesinde de cadde ve sokaklar suyla doldu.

İzmir'de sağanak yağmur etkili oldu

KONAK'TA 25 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, dükkanların ve evlerin saçak altlarına sığındı. Dolu yağışının da görüldüğü Buca ve Karabağlar ilçelerinde de bazı caddeler suyla kaplandı. Trafik ekipleri, ulaşımın aksadığı bölgelerde önlem aldı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, son 6 saatte Konak'ta metrekareye 25 kilogram, Bornova'da 22.4 kilogram yağış düştü.

İzmir'de sağanak yağmur etkili oldu



İzmir'de sağanak yağmur etkili oldu



İzmir'de sağanak yağmur etkili oldu



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