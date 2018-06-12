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İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

Ödemiş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım alanlarındaki ürünlere zarar verdi.

DHA | 12.06.2018 - 01:50..
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Saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve dolu, Konaklı Mahallesi'ndeki tarım arazilerine zarar verdi.

Yağış nedeniyle ekinlerin zarar gördüğünü söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Tevfik Altınmekik, "Akşam başlayan sağanak yağış ve dolu tarlalarımızda ekili olan mahsullerimize zarar verdi. 15 dakika süren dolu yağışı zeytin ve erikleri dallarından döktü. Bostan ve salatalık tarlalarına zarar verdi. Sabah gidip tarlaları gezeceğiz. Şimdi ne desek boş. Asıl zarar ziyan sabah gün ışığıyla ortaya çıkacak" dedi.

İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

"TÜM MAHSÜLLERİMİZ ZARAR GÖRDÜ"

Konaklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve tarlasındaki ekinlerde büyük zarar oluşan 28 yaşındaki Devrim Türker ise, "15 dakikalık yağan yağmur ve dolu bütün ürünlerimizi bitirdi. Mısırlık silajlarımız bitti. Mahsullerimiz bitti. Zeytinlerimiz bitti. Zararımız çok. Her şeyimiz bitti. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz" dedi.

İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki ve Ceylin Atik Parkı'ndaki 2 ağaç, park halindeki araçların üzerine devrilirken, sanayi sitesi girişindeki dut ağacı da dallarının kırılması sonucu yüksek gerilim hattı tellerini koparttı. Ekipler kopan telleri onarmak için çalışma başlatırken, devrilen ağaçlar ise belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

İzmir'de sağanak yağmur ve dolu, mahsullere zarar verdi

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