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İzmir'de Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

Aliağa ilçesinde, bir gemide rahatsızlanan gemi personelinin imdadına Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

İHA | 27.02.2018 - 04:14..
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Nemrut Körfezi Demir sahasında demirli bulunan Cook İsland bandıralı ’EIDER-S’ adlı gemide meydana gelen olayda, gemi personelinden biri olan 51 yaşındaki Süleyman Tabak aniden rahatsızlandı. Bünün üzerine, gemi kaptanı durumu Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Kaptanın yardım çağrısını alan Sahil Güvenlik ekipleri hazırlık yaparak harekete geçti.

İzmir'de Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

SERT HAVAYA RAĞMEN GEMİDEKİ HASTAYI ALDILAR

Sahil Güvenlik, olumsuz hava şartlarına rağmen 112 ekipleri ile ’EIDER-S’ gemisine gitti. Kısa bir sürede, gemiye varan 112 ekipleri solunum yetmezliği yaşayan Tabak’a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Sahil Güvenlik botuna alınan Tabak, karaya çıkartıldı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tabak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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