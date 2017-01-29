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İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi.

29.01.2017 - 13:32
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bornova'dan Denizli'ye kamyonla sahte içki götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Bornova Emniyet Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda sahte içki yüklü kamyon, İzmir-Aydın otoyolundaki Işıkkent gişelerinde durduruldu.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Aramada 3 bin 790 şişe 2 litrelik, 36 şişe bir litrelik olmak üzere 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü V.E. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de sahte içki operasyonu

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