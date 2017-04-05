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İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Buca ilçesindeki bir depoya polis tarafından sahte içki üretimi yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

05.04.2017 - 13:47
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İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca İlçesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği yönünde ihbar alınca çalışma başlattı.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Söz konusu deponun adresinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen polis, 709 şişe sahte rakı, 132 şişe sahte votka, 400 litre sahte rakı, 397 bin etiket, 8 bin 200 bandrol, 20 bin 770 boş içki şişesi, 25 bin şişe kapağı, 29 litre viski aroması, 12 litre votka aroması, 8 litre anason, 15 litre etil alkol, 7 plastik su tankı, 1 elektrikli su arıtma cihazı, bu cihaza bağlı hava tüpü, 8 balya koli kartonu, 2 dalgıç pompa ele geçirildi. Konak İlçesi'ndeki bir araçta yapılan aramada ise 600 şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Operasyon kapsamında B.K. (18) ve M.A. (26) gözaltına alındı. İfadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 129 bin TL, engel olunan kamu zararının ise yaklaşık 107 bin TL olduğu bildirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

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