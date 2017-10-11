taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.475
USD
3,6645
EURO
4,3459
ALTIN
151,99
PETR
56,5600

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda, pidecinin deposunda 1 ton sahte içki bulundu.

11.10.2017 - 17:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çimentepe Mahallesi'nde pidecilik yapan A.K'nın (47), depo olarak kullandığı iş yerinde sahte içki imal ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA İÇKİ BULUNDU

Ekipler, fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada 500 litrelik 3 plastik tankta yaklaşık bir ton ile 364 şişe sahte içki, 250 bilyalı şişe kapağı, bir alkolmetre, 500 mililitre anason ve 18 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

PİDECİ ARANIYOR

İş yeri sahibinin oğlu A.K. (22), ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Pideci A.K'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

İlginizi Çekebilir
Ağrı'dan kartpostallık görüntüler
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Kadın FETÖ'cünün 'başımı açarım' ifadesi
Tekirdağ'da devam eden FETÖ davasında tutuksuz sanık Romanya'daki örgüt üyelerinin 'Gülen isterse başımı açarım' dediklerini söyledi.
Milli Radar MİLDAR, envanterde
Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter-MİLDAR'ın kabul işlemleri tamamlandı.
Türk Telekom'dan Dünya Görme Günü etkinliği
Türk Telekom, "Dünya Görme Günü"ne özel, "Günışığı Çocukları" ile Türk Telekom çalışanlarının çocuklarını buluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

343
Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

34
Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

Sırp Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü

228
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

149
Panama hakem hatasıyla Dünya Kupası'nda

Panama hakem hatasıyla Dünya Kupası'nda

18
John Bass'in sözlerini yalanlayan üs haritası

John Bass'in sözlerini yalanlayan üs haritası

125
Rus yazar ABD-Türkiye gerilimini değerlendirdi

Rus yazar ABD-Türkiye gerilimini değerlendirdi

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM