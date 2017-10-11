İzmir'de sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çimentepe Mahallesi'nde pidecilik yapan A.K'nın (47), depo olarak kullandığı iş yerinde sahte içki imal ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA İÇKİ BULUNDU

Ekipler, fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada 500 litrelik 3 plastik tankta yaklaşık bir ton ile 364 şişe sahte içki, 250 bilyalı şişe kapağı, bir alkolmetre, 500 mililitre anason ve 18 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

PİDECİ ARANIYOR

İş yeri sahibinin oğlu A.K. (22), ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Pideci A.K'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.