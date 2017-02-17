İzmir'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kente örgütün dağ kadrosundan bir terörist geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI
PKK'lı teröristi takibe alan ekipler, şüpheliyi bombalı saldırı yapmak için keşif çalışması yaptığı sırada yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.