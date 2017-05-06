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İzmir'de Şehit Fethi Sekin anısına heykel yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehit polis memurunun anısına düzenlediği yarışmada, Can Akdaş'ın eseri birinci seçildi

06.05.2017 - 14:46
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ocak ayında İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için canını veren polis memuru Fethi Sekin anısına anıt yapmak üzere yarışma düzenlendiği belirtildi.

İzmir'de Şehit Fethi Sekin anısına heykel yarışması

"Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması"nda jürinin, 37 eser arasından Can Akdaş'ın heykelini birinci olarak seçtiğinin bildirildiği açıklamada, dereceye giren tasarımların Kültürpark'ta sergileneceği belirtildi.

ADLİYE GİRİŞİNE YERLEŞTİRİLECEK

Birinci olan heykel tasarımında Fethi Sekin, şehit olduğu üniformasıyla tasvir ediliyor. Bu tasarıma göre yapılacak 4,5 metre uzunluğundaki heykelin ise Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi girişine yerleştirileceği ifade edildi.

İzmir'de Şehit Fethi Sekin anısına heykel yarışması

İzmir'de Şehit Fethi Sekin anısına heykel yarışması

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