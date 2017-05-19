İzmir'de şehit olan polisin heykeli dikilecek

5 Ocak günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışan İzmir Büyükşehir Belediyesinin Şehit Polis Fethi Sekin anıldı.

ŞEHİT POLİSİN HEYKELİ DİKİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Şehit Polis Fethi Sekin adına düzenlediği Anıt Heykel Yarışması’nın ödülleri törenle dağıtıldı. 37 eserin yarıştığı yarışmada, Can Akdaş’ın yaptığı birinci olan heykelin, kaidesiyle birlikte 5 buçuk metre yükseklikle Sekin’in şehit düştüğü İzmir Adliyesi önüne dikileceği bildirildi.

"BÖYLE KAHRAMANLAR OLDUKÇA TÜRKİYE'NİN SIRTI YERE GELMEYECEKTİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Adliyenin olduğu caddeye yine onun ismini verdik. Ayrıca Sayın Başsavcımla beraber, Fethi Sekin’in adliye önüne, şehit düştüğü yere bir heykelinin koyulmasını konuşmuştuk. Şimdi bu görevimizi yerine getiriyoruz. Şehidimizi minnetle anıyorum. Böyle kahramanlarımız oldukça, Türkiye’nin sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştu.

"BÖYLE BİR KAHRAMANA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise “Kahraman Fethi Sekin kardeşimiz büyük bir katliamı önledi, kendini feda etti. Saygıyla, minnetle anıyorum. Böyle bir kahramana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bu güzel eserleri ortaya çıkaran ve seçen jüriye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Heykelin adliye önünde sergilenmesinden de onur duyacağım” dedi.