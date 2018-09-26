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İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest

Darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzinlere saldıran 23 kişiden 18'i beraat etti, kalan 5 kişi de hafif cezalar alarak hapis yatmaktan kurtuldu.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 11:44..
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İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKLARA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddia makamının daha önce verdiği, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraati, 12 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, 2 sanığın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla, bir sanığın ise "ibadethanelere zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaanın ardından sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede savunma yapmayan sanıklara söz verdi.

BERAAT TALEP ETTİLER

FETÖ mensubu olmadığını ileri süren sanıklar, mahkemenin haklarında beraat kararı vermesini talep etti.

İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest

Sanık avukatları da müvekkillerinin o gece yaşanan darbe girişimine destek vermediklerini, ideolojik olarak da FETÖ ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi.

"YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK BİR CEZA İSTİYORUZ"

Müdahil avukat Zeki Arıtürk ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Yapanın yanına kar kalmayacak şekilde hukuka ve adalete uygun bir şekilde karar verilmesini istiyoruz." dedi.

BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası, bir sanığa "ibadethanelere zarar verme" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca bir sanığı da "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest

İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest

İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest

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