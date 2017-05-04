İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası

Cami müezzini Mehmet Kuzgun, avukatı Zeki Arıtürk, sanıklara terör örgütü üyesi olmak suçlamasından en yüksek cezanın verilmesini talep etti.

Sanıkların terör örgütü üyesi olduğunu düşündüğünü belirten Arıtürk, tutuksuz yargılanan 2 kişinin tutuklanmalarını talep etti.

Suçlamaları reddeden sanık Adil C. ise darbecilerin yanında yer almadığını savundu.

"İŞİMİ BİLE KAYBETTİM"

Sanık Pınar D, FETÖ'cü, darbeci ya da darbe sevici olmadıklarını iddia ederek, "Davanın medyatik olması nedeniyle hayatımız karardı. İşimi bile kaybettim. Evlere temizliğe giderek ve pazarcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Davaya ilişkin basın yasağı getirilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların tutuklanma talebinin reddine, Almanya'da bulunan sanık İlknur F. hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.