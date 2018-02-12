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İzmir'de servis minibüsünde cinayet

Konak ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

AA | 12.02.2018 - 23:43..
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İkinci Kadriye Mahallesi 635 Sokakta işçileri bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Ünal Atalayın (33) idaresindeki 35 S 00288 plakalı servis minibüsü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, araç sürücüsü Atalayın yaralandı.

İzmir'de servis minibüsünde cinayet

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin bildirmesinin ardından sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atalayın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atalayın'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Atalayın'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polisin 16 yaşındaki K.K. isimli kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

İzmir'de servis minibüsünde cinayet VİDEO

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