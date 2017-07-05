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İzmir'de sıcak hava klima satışını uçurdu

İzmir'de etkili olan aşırı sıcak hava klima ve vantilatör satışını 5 katına çıkardı.

05.07.2017 - 09:46
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İzmir Ticaret Odası Beyaz Eşya Komisyon Üyesi Metin Aztekin, mevsim normallerinin çok üzerinde bulunan sıcaklık nedeniyle klima ve vantilatör satışlarının arttığını söyledi.

İzmir'de sıcak hava klima satışını uçurdu

4-5 GÜNDÜR SATIŞLAR PATLADI

Özellikle sıcak havanın etkili olduğu son bir haftada satışların artış gösterdiğini belirten Aztekin, "Klima ve vantilatör satışları 4-5 gündür patladı. Klima ve vantilatör yok satıyor. Montajlar için verilen randevular 15-20 güne dayandı. Çok yoğun satış nedeniyle servisler yetişemiyor. Bir servis ekibi 4-5 klima kurabiliyor. Yerinin açılması, tesisatın kurulumu da zahmetli. O nedenle 20 güne dayanmış durumda." dedi.

İzmir'de sıcak hava klima satışını uçurdu

5 KATINA ÇIKTI

Son 15 gün değerlendirildiğinde satışın 5 katına kadar çıktığını belirten Aztekin, "Bayilerin elindeki stoklar tükendiği için sıkıntı söz konusu olabiliyor. Üretici firmaların da bayilere ürün yetiştirmekte güçlük çektiği zamanlar oluyor. Yüzde 6-7 ÖTV indirimi ve sıcaklar nedeniyle klima ve vantilatörler tehemen tükeniyor" diye konuştu.

İzmir'de sıcak hava klima satışını uçurdu

FİYAT ARALIKLARI

Bu yıl sıcak havanın etkisinin Ekim ayına kadar sürmesini beklediklerini belirten Aztekin, yaz mevsiminin bu yıl ekim sonuna kadar süreceği ifade edilirken, "Satışlar küçük farklılıklarla bu aralıkta gider diye düşünüyorum. Bu talep artışı fiyatların artmasına neden olmaz. Açıklanmış liste fiyatlarından devam ediyor. Fiyatlar duvar tipi klimalarda 2-6 bin lira, salon tipi klimalar da ise 10-12 bin lira aralığında." dedi.

SOĞUTMA KAPASİTESİ ÖNEMLİ

Klimalarda soğutma kapasitesinin önemli olduğuna dikkat çeken Aztekin, "Tüketiciler klimanın soğutma kapasitesini kullanılacak mekanın kapasitesi ve evin güneş görme durumuna göre seçmeli. 25 metrekarelik salon için 25 bin BTU, 18 metrekarelik bir salon için 18 bin BTU klima yeterli olur." diye konuştu.

İzmir'de sıcak hava klima satışını uçurdu

İzmir'de sıcak hava klima satışını uçurdu

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