İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Husumetli 29 yaşındaki Ali Özay ve 24 yaşındaki Mehmet Poyraz akşam saatlerinde kavgaya tutuştu. Özay'ın silahla vurduğu Poyraz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özay belindeki tabancayı çıkararak Poyraz’a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan Poyraz'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Poyraz'ı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Poyraz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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OLAY YERİNDEN KAÇAN ALİ ÖZAY YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan ve Ödemiş Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Ali Özay, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Özay'ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Mehmet Poyraz'ın cesedi de savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu'na gönderildi.