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İzmir'de silahlı kavga: 3'ü polis 7 yaralı

Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

17.11.2017 - 08:54
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü polis 7 kişi yaralanırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi 7402 sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kalabalığın artması ve tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine çevik kuvvet, özel harekat ve yunus ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında silahla ateş edilmesi sonucu kalabalığın içinde yer alan B.D, E.K ve H.D ile evinin penceresinde bulunan saçmaların isabet ettiği A.T. yaralandı. Kavgaya müdahale eden 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALDI

Yaralı kişiler ile polis memurları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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