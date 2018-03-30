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İzmir'de skunk üreten 3 kişi yakalandı

İzmir'de oyun salonu açmak için kiraladıkları iş yerinde uyuşturucu yapan 3 kişi gözaltına alındı.

AA | 30.03.2018 - 23:48..
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İzmir'in Buca ilçesindeki bir iş yerinde skunk üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'de skunk üreten 3 kişi yakalandı


4 AY TAKİP EDİLDİLER

Yaklaşık 4 ay boyunca şüphelileri takip eden polis ekipleri, akşam saatlerinde söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İş yerinin içinde bulunan mazgaldan girilen ve üzeri halıyla örtülü depoya inen polisler, 20 litrelik 38 su bidonuna dikili halde skunk ele geçirdi.

Operasyonda M.H, A.S. ve H.E. gözaltına alındı.

İzmir'de skunk üreten 3 kişi yakalandı

ÖZEL DÜZENEK BİLE KURULMUŞ

Şüphelilerin uyuşturucuyu yetiştirmek için özel düzenek kurdukları tespit edildi.

Şişelerin altına sulama için hidroponik sistem kuran zanlıların, uyuşturucunun daha hızlı yetişmesi için ışıklandırma düzeneği ve havalandırma sistemi kurduğu da görüldü.

Öte yandan, uyuşturucuyu kurutmak için de sistem kuran uyuşturucu tacirlerinin, iş yerini 4 ay önce oyun salonu kurmak için kiraladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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