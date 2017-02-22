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İzmir’de soba zehirlenmesi: 1 ölü

Sobadan sızan Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

22.02.2017 - 06:58
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Zeytinlik Mahallesi 1136 sokakta meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Bayram Baytekin ve 18 yaşındaki Yunus Bolyurt’tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Baytekin’in evine gitti. Bolyurt ve Baytekin kapıyı açmayınca yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. İçeride yoğun bir gaz olduğu fark eden yakınları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Zehirlendiği tespit edilen Bolyurt ve Baytekin ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yunus Bolyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Baytekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Bolyurt ve Baytekin’in sobadan sızan Karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Bolyurt’un cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir’de soba zehirlenmesi: 1 ölü

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