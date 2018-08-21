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İzmir'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yolaçan B.C.G., U.K. ve R.S. polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 21.08.2018 - 02:26..
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Dün saat 23.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 84 Sokak'ta meydana gelen olayda, U.K. ve R.S. hafif ticari araçla geldikleri polis lojmanları yakınında sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atarak hızla uzaklaştı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP'yi duyan mahalle sakinleri endişe içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede EYP'nin ses bombası olduğunu belirledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, EYP'yi atanların kimliklerini belirledi.

İzmir'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

Yapılan operasyonda B.C.G., U.K. ve R.S. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C.G., U.K. ve R.S.'nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ettiği öğrenildi. Polisin yaptığı sorguda olayın siyasi boyutunun olmadığı, kız arkadaş meselesi olduğu ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İzmir'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

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