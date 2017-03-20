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İzmir'de suikast silahı yakalandı

İzmir'de PKK'ya silah götüren 3 kişi yakalandı, şüphelilerin üzerinden suikast silahı çıktı.

20.03.2017 - 13:55
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İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kemalpaşa ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Otobüste yapılan aramada, terör örgütü mensuplarına teslim etmek amacıyla getirildiği değerlendirilen 4'ü "Glock" marka 5 tabanca ile "suikast silahı" olarak bilinen "Uzi" marka tam otomatik silah ile kalaşnikofa ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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