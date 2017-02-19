taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6311
EURO
3,8534
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

İzmir'de şüpheli paketten 5 aylık cenin çıktı

Gaziemir ilçesinde çöp konteynerinin yanında beş aylık olduğu tahmin edilen cinsiyeti erkek cenin bulundu.

19.02.2017 - 22:56
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Vatandaşlar Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan çöp  konteynerinin yanında bir poşet gördü. Poşeti inceleyen vatandaşlar içerisinde  cenin olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi  ekipleri yaptıkları incelemede, poşetin içinde, 5 aylık olduğu tahmin edilen  cinsiyeti erkek cenin olduğunu belirledi.

İzmir'de şüpheli paketten 5 aylık cenin çıktı

Cenin savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna  kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, cenini bırakan  kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

249
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

1534
Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

135
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

63
Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

131
Advocaat: Yeni hoca bulurlarsa getirebilirler

Advocaat: Yeni hoca bulurlarsa getirebilirler

63
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

311
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM