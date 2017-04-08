İzmir'de Suriyeli gerginliği

Pamukyazı'daki olay dün Suriyeli bir grubun, bir çocuğu dövmesiyle başladı. Bunu duyan çocuğun ailesi ile Suriyeliler arasında çıkan tartışmada, bıçaklar ve sopalar kullanıldı.

1'İ AĞIR 30 KİŞİ YARALANDI

Suriyeli gruba bazı mahalle sakinleri de müdahale edince 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahelle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa M. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ELLERİNDE SOPALARLA GELDİLER, SURİYELİLER TİRE YÖNÜNE DOĞRU UZAKLAŞTI

Pamukyazı'da gergin geçen gecenin ardından mahalle sakini 300 kişilik bir grup, bu sabah toplanarak ellerindeki sopalarla Suriyelilerin kaldığı bölgeye gitmeye başladı. Durumu fark eden Suriyeliler ise çadırları terk ederek hızla bölgeden uzaklaştı. Torbalı- Tire karayoluna çıkan Suriyeliler, otostop yapıp ayrılmak istedi ancak hiç bir araç sürücüsü onları almadı. Suriyeli grup yaya olarak Tire yönüne doğru uzaklaştı.

ÇADIRLAR YIKILDI

Torbalı-Selçuk yolunu bir süre trafiğe kapatan öfkeli grup Suriyelilerin kaldığı 40 çadırı yıktı. Pamukyazı Mahalle Muhtarı Ali Çürükçü, "Mahalleliyi durdurmak imkansızdı. Çok öfkeliler. Mahallemizde Suriyeli istemiyoruz. Onların gelişiyle olaylar arttı. Devlet bunları alıp kamplara götürsün" dedi. Suriyelilerin ayrılmasının ardından Pamukyazı'da hayat normale döndü.



























