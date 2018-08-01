Sığınmacılar Konak'ta izdiham çıkardı

Konak'taki İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli sığınmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Randevuların aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500'ü bulan sığınmacılar, işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girmek istedi. Yaşanan izdihamda, bazı Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi geçirdi.

POLİS SIRAYA SOKMAYA ÇALIŞTI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri sıraya sokmaya çalıştı. Polislerle göçmenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden takviye ekip istendi.

İzmir'de Suriyelilerin geçici kimlik izdihamı VİDEO

"BAŞKA YER Mİ YOK?"

Gelen çevik kuvvet polisleri, göçmenlerin sıraya girmelerini sağladı. Sokakta, davetiye basım işiyle uğraşan bir esnaf ise "Her gün aynı şey, yeter artık, bıktık. Koskoca İzmir'de buradan başka yer yok mu, işimizi gücümüzü yapamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.