İzmir'de sürücüsüz vinç otomobilleri ezip eve çarptı

Yaylacık Mahallesi'nde TEDAŞ adına taşeron firma olarak sokak lambalarını taşıyan 20 GA 027 plakalı vinç, iddiaya göre el freni çekilmediği için birden hareket etmeye başladı.
OTOMOBİLLERİ EZİP APARTMANIN BALKONUNA ÇARPTI
Yokuş aşağı hareket eden vinç, sokakta park halindeki 35 DYM 11 ve 45 SB 0715 otomobilleri ezdikten sonra apartmanın balkonuna çarptı.
BALKON DUVARINI YIKTIKTAN SONRA DURABİLDİ
Sürücüsüz vinç, apartmanın balkon duvarını da yıktıktan sonra durabildi. Bu sırada inşaatta çalıştığı belirtilen 40 yaşındaki Ömer İstanbullu, hafif şekilde yaralandı.