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İzmir'de sürücüsüz vinç otomobilleri ezip eve çarptı

Buca ilçesinde park halindeyken sürücüsüz hareket eden vinç, 2 otomobili ezdikten sonra bir apartmana çarparak durabildi.

06.06.2017 - 16:29
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Yaylacık Mahallesi'nde TEDAŞ adına taşeron firma olarak sokak lambalarını taşıyan 20 GA 027 plakalı vinç, iddiaya göre el freni çekilmediği için birden hareket etmeye başladı.

İzmir'de sürücüsüz vinç otomobilleri ezip eve çarptı

OTOMOBİLLERİ EZİP APARTMANIN BALKONUNA ÇARPTI

Yokuş aşağı hareket eden vinç, sokakta park halindeki 35 DYM 11 ve 45 SB 0715 otomobilleri ezdikten sonra apartmanın balkonuna çarptı.

İzmir'de sürücüsüz vinç otomobilleri ezip eve çarptı

BALKON DUVARINI YIKTIKTAN SONRA DURABİLDİ

Sürücüsüz vinç, apartmanın balkon duvarını da yıktıktan sonra durabildi. Bu sırada inşaatta çalıştığı belirtilen 40 yaşındaki Ömer İstanbullu, hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de sürücüsüz vinç otomobilleri ezip eve çarptı

İzmir'de sürücüsüz vinç otomobilleri ezip eve çarptı

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