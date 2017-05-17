İzmir'de susuzluk sorunuyla ilgili Belediye'den açıklama

İzmir'in Buca ve Gaziemir ilçesilerinin tamamında, Karabağlar'ın İlçesi'nin ise bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle 3 gün süreyle su kesintisi yaşandı. Herhangi bir uyarı yapılmadan aniden suların kesilmesi İzmirlileri adeta çileden çıkarttı.

UZUN KUYRUKLAR 90'LARI HATIRLATTI

90'lı yıllarda CHP yönetiminin olduğu dönemde İstanbul'da kaydedilen görüntüler, yıl 2017'yken, yine CHP'nin yönetiminde olan bir ilde yeniden ortaya çıktı. İzmirliler, tankerlerin yanında elinde bidonlarla su yarışına girdi.

KUYU SUYUYLA DUŞ

Günler süren kesinti, İzmirlilerin sokakta kuyu suyu ile duş almasına, 90'lı yılları andıran su kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Bahçede kuyu suyu ile yıkanan İzmirliler VİDEO

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 56 SAAT ÇALIŞTIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, 56 saat çalışıldığı, arızanın giderildiği ve bugün öğleden sonra yeniden su verilmeye başlanacağı duyuruldu.