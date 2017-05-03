İzmir'de süt yüklü TIR alevler içinde kaldı

Belkahve bölgesinden yokuştan indiği sırada TIR'ın lastiklerinin olduğu yerden duman çıktığını gören Ayhan Gülvardar, Ambarlar kavşağında viyadük kenarında TIR'ı durdurdu.

TIR BİR ANDA ALEV ALDI

TIR'ın lastik bölgesinde başlayan alevler bir anda tüm dorseyi ve sürücü bölümünü kapladı. Alevler icinde kalan TIR'ı söndüremeyen sürücü itfaiyeden yardım istedi.

YANGIN ZORLUKLA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin yaptığı müdahale sonrasında, yangın yoldaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yoldaki trafikte de aksamalar yaşandı.

TIR'ın dorsesindeki binlerce tonluk süt zarara gördü. Alevlerin içerisinde kalan süt paketlerinin de, yangın sırasında patladıkları görüldü.





