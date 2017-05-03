taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.466
USD
3,5386
EURO
3,8614
ALTIN
142,65
PETR
50,8000

İzmir'de süt yüklü TIR alevler içinde kaldı

İzmir'de süt taşıyan TIR'da fren balatalarının ısınmasından dolayı yangın çıktı.

03.05.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Belkahve bölgesinden yokuştan indiği sırada TIR'ın lastiklerinin olduğu yerden duman çıktığını gören Ayhan Gülvardar, Ambarlar kavşağında viyadük kenarında TIR'ı durdurdu.

İzmir'de süt yüklü TIR alevler içinde kaldı

TIR BİR ANDA ALEV ALDI

TIR'ın lastik bölgesinde başlayan alevler bir anda tüm dorseyi ve sürücü bölümünü kapladı. Alevler icinde kalan TIR'ı söndüremeyen sürücü itfaiyeden yardım istedi.

İzmir'de süt yüklü TIR alevler içinde kaldı

YANGIN ZORLUKLA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin yaptığı müdahale sonrasında, yangın yoldaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yoldaki trafikte de aksamalar yaşandı.

TIR'ın dorsesindeki binlerce tonluk süt zarara gördü. Alevlerin içerisinde kalan süt paketlerinin de, yangın sırasında patladıkları görüldü.



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

221
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

114
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

31
Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

85
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

132
Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

33
Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM