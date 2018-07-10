İzmir'de suya yeni zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Oturum sonrasında ise İZSU Genel Kurulu olağanüstü gündemle toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, meclis toplantısının açılış konuşmasında 24 Haziran’da gerçekleşen seçimlere ilişkin açıklamalar yaptı. Toplantının İZSU’yla ilgili bölümünde ise kentteki su fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulamaya konulacak yeni tarifede su yüzde 5 zamlı olacak.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Yeni fiyat tarifesine göre konutlarda 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 3.06 TL'den 3.21 TL'ye yükselirken, 21 ve üzeri harcamada 6.81 TL'den 7.15 TL’ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 7.02 TL’den 7.38 TL’ye yükseldi. Resmi daire kademesiz 4.58 TL’den 4.81 TL’ye, park ve mezarlık kademesiz 3.78 TL’den 3.97 TL’ye, organize sanayi kademesiz 4.76 TL’den, 5.00 TL’ye, NATO ve elçilik kademesiz 7.22 TL’den 7.58 TL’ye, eski köyler kademesiz 0.77 TL’den 0.81 TL’ye, ilçe tarımsal ve hayvan sulama 0-20 metreküp arası 1.53 TL’den 1.60 TL’ye, 21 ve üzeri ise 3.06 TL’den 3.21 TL’ye, belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 1.53 TL’den 1.60 TL’ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 0.77 TL’den 0.81 TL’ye, şehit-gazi aboneleri 0-20 metreküp arası 1.53 TL’den 1.60 TL’ye yükseltilirken, 21 ve üzeri ise 3.41 TL’den 3.58 TL’ye yükseldi. Engelli aboneler için de 0-20 metreküp arası 1.53 TL’den 1.60 TL’ye çıkarken, 21 ve üzeri ise 6.81 TL’den 7.15 TL’ye yükseldi. Kuyu atıksu konut 0-20 metreküp arası 1.52 TL’den 1.60 TL’ye, 21 üzeri ise 3.40 TL’den 3.57 TL’ye arttı. Kuyu atıksu konut dışı kademesiz 3.51 TL’den 3.68 TL’ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 2.29 TL’den 2.40 TL’ye yükseltilirken, kuyu atık su sanayi kademesiz 0.50 dolar artı KDV olarak uygulanırken, yeni yönetmeliğe göre TL şeklinde belirlendi. Buna göre kuyu atık su sanayi kademesi bedeli 2.27 TL oldu. K.Ö.P kademesiz 1.90 TL’den 2.00 TL’ye, belde belediye aboneleri kademesiz 1.53 TL’den 1.60 TL’ye yükseltildi. Konut dışı ham su ise 5.26 TL’den 5.52 TL’ye yükseltildi. Bu rakamlar dikkate alındığında İzmir’de kullanılan suyun fiyatına 1 Ağustos itibariyle yüzde 5 zam geldiği belirtildi. AK Parti Grubu karar karşısında ret oyu kullandı.