İzmir'de suya yüzde 5 zam

AK Parti Grubu kararlarda ret oyu kullandı.

İZSU’nun 2016 yılı Ocak ayından itibaren geçerli yaptığı yüzde 10 su zammından sonra bu kez de 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yüzde 5 zam kararı alındı.

Yeni tarifeye göre konutlarda 3.96 TL olan 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 4.16 TL oldu. Tarifede metreküp fiyatı 9.28 TL olan 21 metreküp ve üzeri harcama tarifesine ise zam yapılmadı. Konut dışı kademesiz tarife ise 9.11 TL’den 9.57 TL’ye yükseldi.



Zam öncesi İZSU 2016 Faaliyet Raporu görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı.

"KAYDA DEĞER BÜYÜK PROJELERE BAŞLANMADI"

AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İZSU faaliyetlerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Doğan, tadilat, tamirat dere temizliği gibi rutin işler dışında kayda değer büyük projelere başlanılamadığını söyledi.

"İZSU YERİNDE SAYIYOR"

İzin almasına karşın yüzülebilir Körfez Projesi’nin de başlamadığını belirtmen Doğan "Bırakın Körfez’i, buraya akan dereler bile temizlenemedi. Meles hala kokuyor. Baraj projeleri başlayamadı. Cek cak belediyeciliği yapılıyor. İZSU yerinde sayıyor. Bütçesinde açıkları nedeniyle İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de yük olmuştur. Başkan Kocaoğlu, İzmirlilerin çeşmeden akan suyu gönül rahatlığıyla içebileceklerini söylerken, İZSU damacana su satın alıyor. İZSU çeşmeden su içmezken biz nasıl güvenerek su içebileceğiz" dedi.

"ZARARI ZAMLA KAPATMAYA ÇALIŞAN BİR BELEDİYE GÖRÜYORUZ"

Faaliyet raporunun İzmir’in gerçeklerini yansıtmadığını, İzmirlinin yağmur yağmasın diye dua ettiğini belirten Doğan, zam kararının da eleştirdi. Doğan, "Yılbaşında yüzde 10 zam yapmıştınız. Şimdi de yüzde 5 zamla geldiniz. Gerekçesi nedir? Artan cari harcamalar, 30 yıl etkinlikleri masrafları, gereksiz harcamalar İzmirlilere fatura ediliyor. Zararı zamla kapatmaya çalışan bir belediye görüyoruz" dedi.

KOCAOĞLU: BU SENE ÖNCE YÜZDE 10 YAPTIK ŞİMDİ DE YÜZDE 5 YAPIYORUZ

İZSU’nun sistemin çalışması için zaman zaman tadilat ve tamir yaptığını belirten Kocaoğlu, yatırım yapılmasının ayrı; bakım, onarımın ayrı olduğunu söyledi. Bunlar yapılmazsa sistemin kilitleneceğini belirten Kocaoğlu "Koskoca fabrikalar yılın bir ayı bakım için çalıştırılmaz. Ya bizim dünyadan haberimiz yok, ya sizin. Zam da yapılacak. Zammı otomatiğe bağlamadık. Üç büyük kentte 20 ton su hesabına göre en ucuz su İzmir’dedir. Zam da yatırım da yapılacak. Enflasyon oranının kaç olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Evet bu sene önce yüzde 10 zam yaptık. Şimdi de yüzde 5 zam yapıyoruz. Ama daha önce 1,5 sene zam yapmadığımız, enflasyonun yüzde 8-9 olduğu dönemlerde yüzde 5 artış yaptığımız oldu" dedi.

İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, branşman yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 28 gün boyunca su kesintileri yapılmıştı.