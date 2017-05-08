İzmir'de telefon dükkanında hırsızlık

Cuma günü öğle saatlerinde İsmail Sivri Bulvarı'nda bulunan cep telefonu tamir ve satışı yapan bir dükkanda meydana gelen olayda, cuma namazını kılmak için dükkanını kilitleyerek camiye giden Samet Ekin, döndüğünde dükkanının kapısının açık olduğunu gördü.

20 CEP TELEFONUNUN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ

İçeriye girdiğinde 20 cep telefonunun yerinde olmadığını gören Ekin, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde soyulduğunu anladı. Ekin'in durumu bildirmesi üzerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızın kimliğinin belirlenmesi için dükkanda parmak izi çalışması da yapan polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"YAKLAŞIK 15 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MALIM GİTTİ"

Polisin hırsızı yakalamasını ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen dükkan sahibi Samet Ekin, şöyle dedi: "Cuma namazı vakti ben dükkanımı kilitleyip namaza gittim. Döndüğümde kapının açık olduğunu ve 20 tane telefonun çalınmış olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 bin TL değerindeki malım gitti. Emniyetten, hırsızın yakalanarak çalınan malımın bulunmasını ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."