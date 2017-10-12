İzmir'de temel kazısında göçük

Çöken alanın çevresindeki bazı evlerin duvarlarında da çatlaklar oluştu. Panikle deprem olduğunu sanarak evlerinden çıkan sokak sakinleri, çöken alanı görünce durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın talimatıyla evlerdeki hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

8 BİN LİRA ZARAR VAR

Konuyla ilgili konuşan Arslan, "Kazı sırasında meydana gelen çökme nedeniyle 8 bina zarar görmüş. Bunları belirledik ve evden çıkmaları konusunda uyardık. Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tebligat gönderecek. Hasar tespiti de en kısa sürede yapılacak" dedi.

















