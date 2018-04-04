İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında kentte bazı şüphelilerin örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi, dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin 4 Nisan'da lastik yakarak buna müdahale eden güvenlik güçlerine molotofkokteyli ile saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edildi.