İzmir'de terör operasyonu: 14 gözaltı

1 Güneşten doğru şekilde faydalanarak bronzlaşın Sizde güneş ışınlarından doğru şekilde faydalanıp sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.

2 Tolgahan'dan Almeda'nın ayaklarını yerden kesen jest Tolgahan Sayışman eşine 170 bin lira değerinde Mercedes A serisi sıfır kilometre bir otomobil hediye etti.

3 Balıkesir'de 3 arkadaş 5 gündür kayıp Balıkesir'in Edremit ilçesinde 9 Haziran Cuma gününden beri kayıp olan yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 arkadaştan haber alınamıyor.

4 Caner Erkin ve Şükran Ovalı Çin yolcusu Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıkları için Çin’e gidecek olan Caner Erkin, bu kampa eşi Şükran Ovalı’yı da götürecek.

5 Mutlu bir hayatı ertelemeyin Peki siz mutlu gün sayınızı hesaplayabilir miydiniz?

6 Doğalgaz 8 ilçeye daha ulaşacak Kars, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'daki 8 ilçeye daha doğalgaz götürülecek.