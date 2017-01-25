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İzmir'de terör operasyonu: 17 öğretmen gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu tespit edilen 17 öğretmen gözaltına alındı

25.01.2017 - 11:15
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öğretmen

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "PKK terör örgütünün çağrısına uyup, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sürdürülen operasyonları protesto etmek amacıyla savaşa karşı barışı savunacağız, 29 Aralık'ta hizmet üretmiyoruz, savaş ve baskı politikalarına hayır" sloganıyla 29 Aralık 2015'te düzenlenen mitinge katılan, PKK/KCK terör örgütü ile ilişki ve irtibatı olduğu değerlendirilen ve "Derslere girmeyip boykot eden" 22 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 17 öğretmeni gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklanmış yayın ve dijital malzemeye el konuldu.

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