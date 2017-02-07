İzmir'de terör operasyonu

Emlak Konut GYO düzenlediği kampanyayla 5 günde 750 konut satarak 605 milyon lira ciro elde etti.

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Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

Yeni anayasa değişikliği için birçok bilgi kirliliği ve dezenformasyon var. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili iddialar ve gerçekler...