İzmir'de terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4'Ü TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ZANLILARIN MOLOTOFKOKTEYLİ İLE OTOBÜS YAKTIKLARI İDDİA EDİLİYORDU
Buca ilçesinde 31 Ocak'ta, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, özel harekat polisinin de desteğiyle terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların, el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile belediye otobüsü, iş makinesi ve vatandaşlara ait araçları yaktıkları, örgüt adına faaliyet yürütüp para topladıkları öne sürülmüştü.