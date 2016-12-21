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İzmir'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP Menderes İlçe Başkanı, eşi ve kızı gözaltına alındı

AA | 21.12.2016 - 11:24
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İzmir'de terör operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında terör propagandası yapılan, örgütü destekleyici ve övücü paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

MENDERES İLÇE BAŞKANI, KIZI VE EŞİ GÖZALTINDA

İncelemede, HDP Menderes İlçe Başkanı Halime A'nın kızı olduğu belirlenen B.A'nın, paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Halime A, eşi R.A. ve kızı B.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adresinde yapılan aramada terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, çok sayıda yasaklı kitap ve dergi ele geçirildi, dijital malzemelere el konuldu. B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

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