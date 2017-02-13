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İzmir'de terör operasyonu: 35 gözaltı

Kent merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 35 şüpheli yakalandı

13.02.2017 - 09:32
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İzmir'de terör operasyonu: 35 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Belirlenen adreslerde özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarla önlem alırken açılmayan kapılar da "koçbaşı" ile kırıldı.

35 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütüne yönelik operasyonları küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütün şehir yapılanması KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Bazı şüphelilerin ise geçen yıl Doğu ve Güneydoğu illerinde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara karşı "Barış Bloku" adı altında 31 Ocak 2016'da düzenlenen etkinlikte terör örgütünün propogandasını yaptıkları, 6 Mart 2016'da da Bornova'da "kadın hakları" adı altında gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri öne sürüldü.

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