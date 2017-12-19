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İzmir'de terör operasyonu: 51 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçti.

AA | 19.12.2017 - 15:38..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığınca kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonda, 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'de terör operasyonu: 51 gözaltı

TERÖRİSTERE YARDIM VE YATAKLIK YAPTILAR

Şüphelilerin, daha önce öldürülen teröristler için eylem yapmak için kente gelecek terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları da ileri sürüldü. Zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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